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La mayoría de empresas con IA, no sabe usarla

Por Martín Rodríguez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Un aproximado de 94 por ciento de empresas que usa inteligencia artificial fracasan y se pierden porque no saben utilizar las plataformas para generar programas a su favor, aseguró Javier González Núñez, profesor de área de política de empresas y ex director adjunto de área en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

      En la conferencia magistral en la Feria de la Proveeduría, explicó que para utilizar la Inteligencia artificial, tienen que seguirse varios pasos y no solamente conocer las herramientas, porque tan solo para alcanzar el objetivo, se tiene que partir primero de que la persona que tome la dirección y que tenga la responsabilidad de llevar las riendas de la empresa, primero la conozca y después sea competente para diagnosticar y plantear objetivos de mejora de su empresa o de la eficiencia de 

      su producción. 

      De ahí, el siguiente paso que sugiere es el diseño de prompts para facilitar tanto los métodos de solución de problemas, como la detección de áreas de mejora continua y los medios y procesos de implementación; de lo contrario, las empresas habrán dejado de ser productivas y no generarán condiciones de supervivencia y mucho menos para generar riqueza o en su caso para que esa empresa sea exitosa. 

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      Citó como ejemplo la industria restaurantera, donde hacer platillos de autor es una de las equivocaciones principales, cuando el emprendedor tiene que empezar por saber como mínimo hacer huevos estrellados y posteriormente especializarse, atender la capacitación o los conocimientos en materia de Inteligencia artificial, para luego generar sus propios productos. 

      Recuerdo que la operación se come a la estrategia, la urgencia se come a los asuntos que no son urgentes, y esa es la base de la llegada de clientes que obligan a la empresa a innovar, y no se puede hacer si ni siquiera se usa la Inteligencia artificial a su favor.

      Javier González es socio fundador de empresas de consultoría estratégica y de innovación, consultor, docente y consejero consultivo de startups.

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