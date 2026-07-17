La mayoría de los potosinos con mayor satisfacción de vida

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En San Luis Potosí, la mayoría de la población es feliz o con un promedio alto de satisfacción con la vida actual, principalmente porque cuenta con una red de apoyo en caso de necesidad y tiene a quien darle afecto.

Hasta el 2025, la entidad potosina promedió 8.57 puntos de satisfacción con la vida actual de la población de 18 años y más, según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 202.

Expone que el 65.5 por ciento de los encuestados dijo tener buena o muy buena salud; el 89.1 por ciento sin indicios de depresión en las últimas dos semanas; y el 60.9 por ciento dijo nunca presentar frecuencia de problemas para dormir o dormir demasiado en las últimas dos semanas.

Destacó que el 56.5 por ciento dijo nunca sentir frecuencia de sentir soledad en el último mes; el 97.6 por ciento cuenta con red de apoyo en caso de necesidad; y el 97.7 por ciento cuenta con pareja y lleva una buena relación con ella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobresalió que el 98.3 por ciento manifestó que cuenta con alguien a quien darle afecto y el 97.3 por ciento expresó que recibe afecto; y el 92.5 por ciento comentó haber convivido con amistades o familiares en el último mes, concluyó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La ENBIARE genera información estadística sobre las dimensiones del bienestar subjetivo de la población de 18 años y más en México, a través de un marco conceptual multidimensional que integra la satisfacción con la vida, el balance afectivo y el sentido de vida.