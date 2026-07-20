"La mayoría deja en mal a San Luis"

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Una mayoría en el Congreso del Estado es la que ha dejado mal parado a San Luis Potosí y al propio Poder Legislativo, al aprobar iniciativas que rebasan los límites que la propia Constitución establece para frenar los excesos, y es por ello que la Alcaldía libra batallas por cinco controversias constitucionales, aseguró el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos.

Dijo que no todo el Congreso es responsable, sino que una mayoría ya votó hoy y hay quien se abstuvo, quién votó en contra y quién se reservó, pero se tiene que poner énfasis en la mayoría que de alguna manera consigue legislaciones de este tipo y en los términos controversiales ya conocidos.

Agregó Galindo Ceballos que precisamente por esos legisladores que no atienden lo que ordene la Constitución, San Luis Potosí queda muy mal parado. "Son legislaciones contra el 115 constitucional".

Agregó que las cinco controversias constitucionales promovidas por la propia Alcaldía de la capital ante la Suprema Corte de Justicia, tienen que ver precisamente con esa conducta de brincarse la constitución, en estos casos porque el Poder Legislativo quiere meterse al Ayuntamiento para regularlo y controlarlo y para controlarle los recursos, e incluso a controlarle el territorio, porque incluso pretende que la Alcaldía no genere actividad de desarrollo en la

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Zona Industrial.

También recordó que hay otras intervenciones que quieren obligar a la Alcaldía a que no administre sus propios recursos.