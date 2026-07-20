Baja afluencia de turismo en la ciudad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Reconoce el sector hotelero que ha sido bajo el incremento de turistas que han llegado en esta temporada vacacional, por lo que esperan que la situación mejore en próximos días.

Empresario explicaron que se cuenta con más de mil habitaciones para recibir a visitantes que lleguen de paseo por el municipio, para conocer los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta.

Actualmente se tiene un registro de un 20% de ocupación hotelera, lo que es bajo, la mayoría son personas que vienen de la capital potosina, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México. Mencionaron que prácticamente vienen de pasada, porque tienen como objetivo llegar a la huasteca potosina, aunque pese a eso es bueno para ellos.

Indicaron que los precios de hospedaje se mantienen y tienen la esperanza que en los próximos días arriban más turistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los parajes más visitados son la Media Luna, que incrementó el costo de entrada 50 pesos, San Sebastián, las Grutas de la Catedral.