La nueva fiscalía debe homologarse con la nueva ley

La próxima Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en San Luis Potosí tendrá que alinearse a los nuevos criterios establecidos a nivel federal, afirmó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, al presentar una iniciativa que actualiza el marco legal estatal y formaliza la creación de este órgano autónomo.

El legislador explicó que, tras la reforma federal aprobada en junio, las 32 entidades del país están obligadas a contar con una fiscalía especializada con funciones, estructura y capacidades homologadas. San Luis Potosí no puede permanecer fuera del nuevo modelo.

La propuesta presentada en el Congreso contempla modificaciones a diversos artículos, así como la creación de la fiscalía con patrimonio propio y la facultad de acceder a presupuesto mediante la Fiscalía General del Estado. Gámez aseguró que esta estructura permitirá dotar al nuevo organismo de las herramientas técnicas, jurídicas y operativas para atender con mayor eficacia los casos de desaparición.

El proyecto también incorpora cambios en el proceso de búsqueda: ahora deberá abrirse una carpeta de investigación desde el primer minuto en que se reporte la desaparición de una persona, eliminando los lapsos de espera que caracterizaban procedimientos anteriores.

Asimismo, la iniciativa establece que el registro de personas desaparecidas se realizará mediante el CURP, con el fin de generar un conteo más preciso .