logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La recreación es importante, pero también el desarrollo

Señala Canacintra que los recursos deben distribuirse con visión estratégica

Por Samuel Moreno

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
La recreación es importante, pero también el desarrollo

La recreación es un elemento indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, pero los recursos públicos deben distribuirse con visión estratégica hacia sectores que fortalezcan la competitividad de San Luis Potosí, señaló Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

La dirigente empresarial reconoció el papel que cumple la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo) como un espacio de convivencia y esparcimiento familiar.

“Me parece que el tema de la recreación es indispensable en cualquier sociedad. Es decir, los seres humanos necesitamos espacios para poder tener una actividad recreativa en familia y creo que la Fenapo ha cumplido esa función”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desertaron 8% de aspirantes a policía
Desertaron 8% de aspirantes a policía

Desertaron 8% de aspirantes a policía

SLP

Rubén Pacheco

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina
Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

SLP

Rolando Morales

Buscan regular la labor inmobiliaria
Buscan regular la labor inmobiliaria

Buscan regular la labor inmobiliaria

SLP

Ana Paula Vázquez

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional
Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

SLP

Samuel Moreno

Especialista detecta una falta de estrategia integral en el sector