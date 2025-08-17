La recreación es importante, pero también el desarrollo

La recreación es un elemento indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, pero los recursos públicos deben distribuirse con visión estratégica hacia sectores que fortalezcan la competitividad de San Luis Potosí, señaló Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

La dirigente empresarial reconoció el papel que cumple la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo) como un espacio de convivencia y esparcimiento familiar.

“Me parece que el tema de la recreación es indispensable en cualquier sociedad. Es decir, los seres humanos necesitamos espacios para poder tener una actividad recreativa en familia y creo que la Fenapo ha cumplido esa función”.