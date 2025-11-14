La SSPC pone en marcha operativo por el Buen Fin

Con motivo del inicio del programa comercial del Buen Fin, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha un operativo especial que abarca tres frentes: vialidad, presencia preventiva en zonas comerciales y vigilancia cibernética.

El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, explicó que el dispositivo comenzó este jueves y se mantendrá activo hasta el próximo lunes, con el objetivo de salvaguardar a las y los potosinos durante sus compras, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.

En materia de vialidad, se reforzará la presencia de agentes en los principales centros y corredores comerciales, así como en el Centro Histórico, para prevenir accidentes y agilizar la movilidad ante el incremento de vehículos y peatones en estas zonas.

De forma paralela, la Guardia Municipal intensificará recorridos a través del operativo Escudo Urbano, con presencia permanente en puntos donde se registra mayor concentración de personas.

Villa Gutiérrez subrayó que una parte esencial del dispositivo se concentra en la prevención de fraudes en línea, ante el incremento de compras digitales durante el Buen Fin. A través de la Policía Cibernética, la SSPC ha detectado y desactivado al menos cuatro páginas falsas que operaban mediante redes sociales, en coordinación con el grupo Meta.