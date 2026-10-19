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Las baterías de litio estallan por sobrecarga

Bomberos ya atendió dos casos en la capital de monopatines

Por Rolando Morales

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Las baterías de litio estallan por sobrecarga
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      El sobrecalentamiento de baterías de litio en motopatines ya ha provocado dos incidentes atendidos por el H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, uno en una oficina y otro al interior de una vivienda hace aproximadamente dos meses. En ambos casos se registraron daños materiales, sin personas lesionadas, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

      Aunque hasta el momento no han atendido emergencias relacionadas con baterías de automóviles eléctricos, el comandante advirtió que los motopatines representan un riesgo cuando sus baterías permanecen conectadas a la corriente durante demasiado tiempo. 

      Precisó que los dos casos registrados estuvieron relacionados con la sobrecarga de estos dispositivos.

      Explicó que las baterías de litio pueden presentar reacciones internas por sobrecalentamiento o después de recibir algún golpe, lo que puede desencadenar un incremento de temperatura y generar una situación de riesgo. Por ello, señaló que el uso de estos vehículos requiere precauciones tanto durante la recarga como al momento de almacenarlos.

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      Entre las principales recomendaciones, pidió evitar guardar motopatines y motocicletas eléctricas dentro de las viviendas, especialmente cerca de las salidas, ya que una eventual falla podría bloquear las rutas de evacuación, llenar los espacios de humo y ocasionar daños al mobiliario. 

      En su lugar, sugirió ubicarlos en áreas separadas del espacio habitacional, como patios o zonas al fondo de la propiedad, donde un incidente no ponga en riesgo a sus ocupantes. Las recomendaciones buscan reducir los riesgos de incendio.

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