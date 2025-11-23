Las ciclovías capitalinas van para largo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Plan Maestro de Ciclovías, anunciado desde finales de 2024, es un proyecto de largo plazo que no puede ejecutarse en uno o dos años, a pesar de que el Plan Municipal de Desarrollo establece objetivos anuales para rehabilitar y ampliar la red ciclista de la capital.

Galindo explicó que el diseño del plan estuvo a cargo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y destacó que se trata de una estrategia “muy bien hecha” y ambiciosa, cuyo avance será gradual. Indicó que recientemente han trabajado de la mano con colectivos ciclistas, con quienes incluso realizaron acciones conjuntas como la recuperación de los pasos peatonales de la Alameda.

El alcalde señaló que la regulación será clave para que la red ciclista funcione adecuadamente, por lo que el nuevo reglamento de tránsito en materia de movilidad, incluyendo disposiciones sobre ciclovías, se encuentra prácticamente concluido y en proceso de revisión por parte de colectivos.

Adelantó que una de las medidas que se implementarán es la conversión de una parte de la ciudad a esquema “kilómetro 30”, que busca la convivencia segura entre ciclistas, automovilistas y peatones, modelo que ya opera en diversas ciudades del país y del mundo.

Sobre la meta trazada para este trienio de alcanzar 50 kilómetros de infraestructura ciclista, Galindo aseguró que sigue en pie. “Sí, claro, es un compromiso con ellos”, afirmó.

Sin embargo, el propio plan municipal de desarrollo ya contempla metas para este 2025, sin que hasta el momento existan trabajos visibles tanto de mantenimiento como de ampliación de las ciclovías presentes en la capital.