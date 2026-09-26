Las historias desgarradoras y la construcción de la paz

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La distancia es lo de menos. La idea era presentar ante el obispo de Roma, la agenda nacional de la construcción de la paz, la que en su recorrido lleva historias desgarradoras como las que viven madres buscadoras de San Luis Potosí, o de un alto grado de impunidad, o del alza escandalosa de reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado.

A unos días de que el papa León XIV recibió la agenda mexicana de la construcción de la paz, la responsable de informar al pontífice ya se encontraba en San Luis Potosí.

En verdad, "México es un territorio dificilísimo para las madres buscadoras, porque tienen que tomar en sus manos la búsqueda, integrar expedientes, darles seguimiento y otras labores que el estado abandonó", advierte Ana Paula Hernández Romano, coordinadora Nacional del Diálogo Nacional por la Paz, en el Día Mundial de la Paz.

Luego de entrevistarse con el papa León XIV hace algunos días, y de convivir con los sacerdotes, diáconos y misioneros de la Asamblea Diocesana de Pastoral que se desarrolló en San Luis Potosí, la también académica y especialista en Derechos Humanos con participación académica en la Universidad Iberoamericana, dijo que el pontífice recibió una agenda basada en la visión de más de 16 mil personas que a lo largo de mil conversatorios y 50 foros acerca de la seguridad, la justicia y el tejido social.

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Obviamente, los datos difundidos en el Día Internacional de la Paz, incluyeron a San Luis Potosí, al grado que hay un grupo organizado para contrarrestar los efectos de la demora en la justicia restaurativa, para buscar que la sociedad se organice de manera que prevenga y propicie condiciones de reconciliación y reconstrucción social.

CON LO QUE SE CUENTA

Informó que México cuenta con alrededor de cincuenta equipos territoriales de construcción de paz, tema que expuso nada más como mención durante su conferencia magistral, a la que vino a San Luis Potosí por invitación del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Sin embargo, dijo, la agenda es poner a las víctimas de la violencia en el centro de la mirada, pero sobre todo en las juventudes. En el caso de víctimas de la violencia, precisó que la agenda incluye desaparición forzada, narcotráfico o cualesquiera de las consecuencias de la criminalidad.

Sin embargo, hasta ahora, la agenda ha sido más visible con los colectivos de madres buscadoras, porque son los grupos de activismo más organizados.

Explica que se ha encontrado una ciudadanía en muchos sectores distintos desde diferentes iglesias hasta empresarios, universidades, madres buscadoras y colectivos de la sociedad civil que de manera progresiva se van sumando a la estrategia de construcción de paz del país.

EL ESCENARIO DIFÍCIL DE

LAS BUSCADORAS

Explica que la revictimización para las madres buscadoras, se manifiesta en primer término cuando el estado que es omiso a apoyarles en la búsqueda de personas, ni siquiera se involucra y ellas hacen el trabajo en físico y el trabajo de inteligencia para localizar, y les cuesta sin que el estado haga algo.

Precisa que ellas son las que se trasladan a los lugares por cuenta propia, integran expedientes de los resultados de la búsqueda o en su caso del proceso, son aquellas que dan seguimiento a todos los asuntos que se derivan de la búsqueda y se involucran en todo aquello para lo que no reciben apoyo del sector público.

La segunda revictimización viene de que se les señala socialmente, no hay procesos de justicia restaurativa y tampoco un mecanismo para integrarlas, abrazarlas y apoyarlas y se quedan a la deriva.

La tercera revictimización que ubica, es el hecho de que muchas de las mujeres madres buscadoras quedan expuestas y desprotegidas, a tal grado que fallecen a manos del crimen organizado, porque es una obviedad que a las bandas criminales no les gusta que ellas sean las que busquen en esos territorios a sus hijos.

Admitió que en estos casos, en ocasiones pueden estar vinculadas a estructuras más formales que el crimen, que también muestran su propio interés en que un hecho no se esclarezca, lo que indica espacios y redes de macrocriminalidad a las que se enfrentan tienes de alguna manera vulneran o entorpecen la búsqueda y el trabajo de las madres buscadoras.

LA MACROCRIMINALIDAD Y LA IMPUNIDAD

Acerca de la macrocriminalidad y la impunidad, la académica y representante nacional del Diálogo Nacional por la Paz explica que todos los investigadores de la incidencia delictiva, se refieren a una impunidad de 97 por ciento por antecedentes multifactoriales.

Agrega que este clima de desconfianza crea el escenario perfecto para el aumento de la criminalidad, se recrudecen las redes de macrocriminalidad, se profundiza el escenario donde la conducta delictiva ni siquiera pasa por una denuncia y el resto son consecuencias.

Para este contexto, agrega que no se puede hablar con seguridad de la materia de seguridad, si las acciones públicas no inciden en ese 97 por ciento de impunidad.

DE 175 MIL A 220 MIL

RECLUTADOS POR EL CRIMEN

En el escenario que la representante plantea como parte de la agenda presentada al Papa León XIV, antes de su viaje a San Luis Potosí, advierte del alto riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas, sobre todo por la incidencia de agresiones o conductas de omisión que provienen de autoridades de todos los niveles de gobierno, por lo que urge a atender los casos en específico.

Se refirió en particular a una investigación que data de hace dos años, producto del investigador académico Rafael Prieto Curiel, en el sentido de que este río revuelto empeora con el escenario del reclutamiento de personas para involucrarlas en el crimen organizado.

El tema de investigación, también se refiere a esos vínculos forzados de los criminales, que luego llevan a la desaparición forzada.

En el reporte principal de la investigación que cita Ana Paula Hernández, el científico ubica datos críticos en 2022, en los que había 175 mil personas reclutadas por el crimen organizado y para 2027 ya serán 220 mil personas. La cifra representa un aproximado de medio millar de jóvenes reclutados por semana.

Agrega que esos jóvenes reclutados dejan de tener como actividad principal su propia escuela, su centro de trabajo o que pierden hasta la conciencia para el autocontrol.

Para ese aspecto, explica que la mirada del Diálogo Nacional por la Paz consiste en ver qué se puede hacer por la comunidad, ya sea como parroquias, como comunidades escolares, en el establecimiento de redes vecinales o en diferentes grupos que ayuden en el fin común.

Uno de los aspectos importantes que considera intervenir con los grupos organizados es el cuidado de niños y adolescentes, de manera que imaginen y procuren un país habitable.

SAN LUIS POTOSÍ

Luego del encuentro de la Asamblea Diocesana de Pastoral, donde participó a través de una invitación del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, recordó que la comunidad se viene creando sin distingo de religiones o de grupos.

Para ella, los foros "Del dolor a la paz" como el organizado en el Templo del Sagrario a principios de 2026, es un trabajo indispensable para la justicia restaurativa y la reconstrucción social.

Dijo que es muy necesario la intervención, para trabajar sobre los hechos del pasado, pero que siguen doliendo en el presente, de manera que lo mínimo que se busque es la reconciliación social, el trabajo en comunidad y ubicar a los nuestros en un mejor lugar y un mejor país.