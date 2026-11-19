¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, exhortó al Gobierno del Estado a evitar que durante la instalación de los adornos navideños en Plaza de Armas se dañen los árboles de magnolia, como ha ocurrido en años anteriores mediante la colocación de clavos y tornillos para sujetar cableado y estructuras.

El funcionario señaló que ya sostuvo una reunión con el secretario de Cultura para plantearle esta situación y pedir que se tomen previsiones con anticipación, particularmente con los contratistas encargados de la decoración.

Aclaró que no se opone a que se coloquen adornos en los árboles, sino a que se utilicen métodos que lastimen su estructura, pues existen alternativas como el uso de cinchos para sujetar las instalaciones.

Azuara explicó que cuenta con evidencia de que año con año se han colocado pequeñas piezas metálicas en los troncos de las magnolias para sujetar alambres y cableado, lo que termina afectando su desarrollo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advirtió que esta práctica resulta especialmente perjudicial para esta especie, por lo que insistió en que la instalación de los elementos navideños debe realizarse sin comprometer

el arbolado.

Indicó que el llamado no responde únicamente a una preocupación del Ayuntamiento, sino también a reportes de ciudadanos que han señalado los daños ocasionados durante estas labores. En contraste, aseguró que durante los cinco años de instalaciones navideñas a cargo del municipio se ha procurado no intervenir ni perforar los árboles, pese a que también se colocan adornos en distintos puntos del

Centro Histórico.