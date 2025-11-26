logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Le “rebota” al IFSE reclamo por justicia

Por Leonel Mora

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Le “rebota” al IFSE reclamo por justicia

Las activistas sociales conocidas como Marichuy y Silvia, quienes hace más de una década exigen solución a los casos que presentaron ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), se manifestaron ayer afuera del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y bloquearon el paso vehicular de la calle Pedro Vallejo.

La muerte de Alan, el joven hijo de una de las activistas y presunta víctima de homicidio fue el tema central de la protesta debido a la falta de solución de diversas autoridades.

Si bien el IFSE poco o nada tiene que ver en su lamentable caso, la activista, mediante mantas vinílicas, señaló de corrupción y encubrimiento a diversos funcionarios, tanto pasados como presentes, de la CEEAV, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Congreso del Estado, del Poder Ejecutivo del Estado y de otras dependencias y esferas, por no dar una solución definitiva a sus demandas de justicia.

El bloqueo siguió en la calle de Vallejo y personal municipal de vialidad acudió a dirigir el tráfico vehicular hacia la calle de Hermenegildo Galeana, incluyendo a los tranvías que realizan los recorridos turísticos por el Centro Histórico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto
Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

SLP

Rolando Morales

Sostiene que hay incrementos en costo de predial que afectarán a 250 mil viviendas

Investigan difusión de video de detenido
Investigan difusión de video de detenido

Investigan difusión de video de detenido

SLP

Ana Paula Vázquez

Aparece “confesión” de uno de los presuntos asesinos del estudiante de la UASLP

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García
Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

SLP

Leonel Mora

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Recorte a Salud será de 53%: SS
Recorte a Salud será de 53%: SS

Recorte a Salud será de 53%: SS

SLP

Ana Paula Vázquez

La federación absorbió el manejo de los hospitales y centros de salud: Gómez Ordaz