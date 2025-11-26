Le “rebota” al IFSE reclamo por justicia

Las activistas sociales conocidas como Marichuy y Silvia, quienes hace más de una década exigen solución a los casos que presentaron ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), se manifestaron ayer afuera del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y bloquearon el paso vehicular de la calle Pedro Vallejo.

La muerte de Alan, el joven hijo de una de las activistas y presunta víctima de homicidio fue el tema central de la protesta debido a la falta de solución de diversas autoridades.

Si bien el IFSE poco o nada tiene que ver en su lamentable caso, la activista, mediante mantas vinílicas, señaló de corrupción y encubrimiento a diversos funcionarios, tanto pasados como presentes, de la CEEAV, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Congreso del Estado, del Poder Ejecutivo del Estado y de otras dependencias y esferas, por no dar una solución definitiva a sus demandas de justicia.

El bloqueo siguió en la calle de Vallejo y personal municipal de vialidad acudió a dirigir el tráfico vehicular hacia la calle de Hermenegildo Galeana, incluyendo a los tranvías que realizan los recorridos turísticos por el Centro Histórico.

