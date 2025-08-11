Le retiran permisos a recolectores de basura

La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos retiró permisos a recolectores voluntarios de residuos sólidos urbanos que incumplieron con diversas obligaciones o que incurrieron en faltas administrativas. En caso de reincidencia, podrían ser sujetos de multas mayores a 50 mil pesos.

Alejandro Leal Espinosa, titular del área municipal, no especificó el número de recolectores sancionados, pero detalló que el incumplimiento de las normas de ecología genera el retiro del engomado de la unidad automotora y del tarjetón que acredita al recolector como voluntario.

Las sanciones económicas (multas) se aplican a reincidentes y pueden llegar a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 56 mil 700 pesos.

El funcionario mencionó que los incumplimientos o faltas administrativas más frecuentes entre los recolectores son: acumular basura en domicilios particulares; omitir el uso de lonas protectoras en la parte superior de los vehículos para evitar la diseminación de residuos, y el depósito de residuos en sitios no autorizados por el gobierno municipal.

La Dirección de Gestión Ambiental realiza operativos de inspección en las rutas donde trabajan los recolectores voluntarios, pero, además, se tiene el apoyo de la vigilancia ciudadana la cual ha generado no pocos reportes de recolectores que incurren en incumplimiento o en faltas administrativas.