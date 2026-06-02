"Ley Serrano" se hizo "sobre las rodillas": Artículo 19

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Leopoldo Maldonado, director regional de la organización de defensa del periodismo y la libertad de expresión Artículo 19, acusó que la "Ley Serrano", la reforma penal que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia artificial (IA), se realizó "sobre las rodillas" y con tintes represivos.

En una participación que tuvo esta mañana en el noticiero de Carmen Aristegui, el activista comparó el proceso de la reforma al Código Penal impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, con los intentos del Senado de la República por regular la IA, que ha invertido 4 años y maneja más 50 iniciativas sobre el tema y no ha podido concluir.

Reconoció que el uso de la IA debe regularse, pero señaló que debe hacerse bajo un extenso y completo análisis, con la participación de la sociedad, con seriedad, con voces técnicas y con inclusión. "No debe legislarse al vapor y menos en materia penal", señaló.

Indicó que la "Ley Serrano" se creó alrededor de un mes después de que el año pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, denunciara un video supuestamente alterado en el que se le fincaban presuntas relaciones con conductas delictivas.

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El activista consideró que el Congreso potosino elaboró la reforma "sobre las rodillas y de manera precipitada". Indicó que en su momento, la Ley Serrano cosechó críticas por la ambigüedad con que se elaboró y por el riesgo que entrañaba para la libertad de expresión.

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Lo que casi medio año después, dijo, se confirma con las detenciones de dos creadoras de contenido y el amago de persecución judicial hacia otro grupo de personas.

Maldonado indicó que la controversia constitucional 132/2025 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) busca anular la reforma y ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, externó su preocupación de que los ministros cedan a que la razón de estado sobre la defensa de los derechos humanos.

"La Corte tiene una oportunidad histórica para que realmente se dé una discusión sobre la IA y su regulación", concluyó.