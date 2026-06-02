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Policías jubilados toman la Oficialía Mayor (video)

Exigen el cumplimiento del incremento salarial correspondiente a 2025

Por Samuel Moreno

Junio 02, 2026 11:27 a.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

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      Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de los cuerpos de seguridad estatal se manifestaron y bloquearon el acceso a las oficinas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para exigir el cumplimiento del incremento salarial correspondiente a 2025, el cual, afirmaron, continúa sin aplicarse pese a los acuerdos alcanzados con autoridades estatales.

      La presidenta de la organización, Adriana Moya, señaló que la protesta se realizó debido al incumplimiento de compromisos asumidos por la propia Oficialía Mayor para gestionar el pago de un aumento salarial del 2.2 por ciento directo al salario, con efecto retroactivo a junio de 2025. Indicó que el pasado 2 de abril recibió una minuta firmada por el oficial mayor y el subsecretario correspondiente, en la que se comprometían a realizar las gestiones necesarias para concretar el pago.

      Moya rechazó la versión de que los elementos de la Guardia Civil Estatal ya recibieron un incremento salarial del 20 por ciento. Explicó que el beneficio anunciado corresponde a un bono de fortalecimiento al salario y no a un aumento directo a las percepciones de los trabajadores, por lo que consideró que sigue pendiente el ajuste salarial anual acordado en mesas de trabajo desde octubre del año pasado.

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      La dirigente afirmó que la fecha límite para reflejar el incremento venció el pasado 20 de mayo y acusó que, tras varios meses de negociaciones, únicamente han recibido promesas sin resultados. Por ello, pidió la intervención del gobernador del estado para que se dé cumplimiento a los acuerdos y se transparente el estado de las gestiones ante la Secretaría de Finanzas.

      Advirtió además que las movilizaciones podrían escalar si no existe una respuesta favorable en los próximos días. "Aquí vamos a permanecer. Si es necesario vamos a cerrar carreteras", señaló. De acuerdo con la representante, la medida beneficiaría tanto a personal activo como a jubilados y pensionados, un universo que estimó en más de siete mil personas.

      Como parte de la protesta, los manifestantes impidieron el ingreso de personal a las instalaciones de la Oficialía Mayor, aunque permitieron la salida de quienes ya se encontraban dentro del edificio. Moya sostuvo que la movilización continuará hasta que exista una solución concreta al reclamo salarial.

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