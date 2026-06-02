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Perfil | Deysi López, de las quejas en el Registro Civil a la SEGE

La abogada asume Educación tras una gestión marcada por quejas y polémica por correcciones de actas

Por Redacción

Junio 02, 2026 12:23 p.m.
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Perfil | Deysi López, de las quejas en el Registro Civil a la SEGE
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      Deysi Maribel López Sierra fue nombrada este lunes como nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pese a que su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en áreas jurídicas y administrativas.

      Licenciada en Derecho por la UASLP, López Sierra se desempeñó recientemente como directora del Registro Civil estatal, además de haber sido oficial del Registro Civil y asesora jurídica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      Su nombramiento representa un ascenso dentro de la estructura gubernamental al pasar de la dirección de una dependencia a encabezar una de las secretarías con mayor presupuesto y alcance en el estado.

      Durante su paso por el Registro Civil, la dependencia enfrentó cuestionamientos por el cobro de enmiendas administrativas para corregir errores en actas y otros documentos oficiales.

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      El tema generó críticas de usuarios y observaciones de especialistas, quienes consideraron indebido que ciudadanos asumieran costos derivados de errores atribuidos a la autoridad.

      Además, se documentaron inconformidades relacionadas con trámites y atención a usuarios.

      Pese a ello, el gobierno estatal destacó su trabajo en procesos de modernización y digitalización de servicios, argumentos con los que respaldó su llegada a la SEGE.

      Ahora enfrentará retos distintos, entre ellos la infraestructura escolar, la relación con el magisterio y la atención del sistema educativo estatal.

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