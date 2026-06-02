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Retrasos en Contraloría estatal aplazan pavimentación: DOP

El Ayuntamiento capitalino deberá ajustar la fecha para los trabajos en la colonia Satélite, señaló Chávez Garza

Por Rolando Morales

Junio 02, 2026 11:56 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La licitación para la pavimentación de la calle Estados Unidos de América, en la colonia Satélite Francisco I. Madero, deberá ajustar su calendario, luego de que la Contraloría General del Estado detectara que las fechas originalmente previstas para el procedimiento quedaron desfasadas durante el proceso de revisión administrativa del expediente.

      La observación fue dada a conocer por el titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, quien aclaró que el señalamiento no implica irregularidades en el proyecto. 

      De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, el Ayuntamiento presentó el pasado 29 de abril la solicitud de autorización de las bases de licitación mediante el sistema Compranet San Luis Potosí. Sin embargo, la respuesta oficial de la autoridad estatal fue emitida hasta el 27 de mayo y quedó disponible para consulta dos días después, el 29 de mayo, cuando algunas de las fechas previstas para el desarrollo del procedimiento ya habían sido superadas.

      Chávez Garza explicó que el acuerdo que regula el uso de Compranet contempla un periodo de cinco días hábiles para que la autoridad competente revise la documentación y emita observaciones o, en su caso, la autorización correspondiente. Durante ese lapso el expediente permaneció en análisis, situación que provocó que el calendario inicialmente planteado para la licitación perdiera vigencia y requiriera modificaciones.

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      La observación formulada por la Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas de la Contraloría estatal se limita únicamente a la actualización de las fechas del procedimiento.

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      El titular de Obras Públicas destacó que durante la revisión no se realizaron observaciones de carácter técnico, jurídico, administrativo ni presupuestal sobre la documentación entregada por el Ayuntamiento para el desarrollo de la obra.

      Ante este escenario, la dependencia municipal trabaja en la actualización inmediata del calendario con el fin de que pueda emitirse la no objeción correspondiente y continuar con el proceso de contratación.

      El director de Obras Públicas señaló que esta intervención forma parte de un conjunto de proyectos que actualmente atraviesan distintas etapas de validación y revisión administrativa.

      Añadió que el Ayuntamiento atenderá las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras para evitar retrasos mayores y avanzar en la ejecución de obras.

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