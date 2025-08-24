Les va bien a los minoristas: Inegi
Mientras que las empresas comerciales al por mayor registraron una disminución en sus indicadores al mes de junio, las empresas comerciales al por menor aumentaron sus ingresos y remuneraciones, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esto, según los datos de la más reciente Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) correspondiente al mes de junio, la cual informa sobre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país.
Según el informe del Inegi la entidad potosina registró una disminución del 7.4 por ciento en los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por mayor, con respecto al mismo mes del año pasado.
Si bien estas empresas registraron un incremento del 1 por ciento en su personal ocupado total, las remuneraciones medias de los mismos apenas incrementaron en un 0.5 por ciento con respecto al 2024. En el caso de las mercancías comparadas paras su reventa, las empresas comerciales al por mayor registraron una disminución del 10.8 por ciento en la variación porcentual anual.
