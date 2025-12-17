logo pulso
Ley Gobernadora debe garantizar paridad, no imponer exclusiones, advierte Fabiola Mejorada

La también abogada advirtió que se debe pensar en reformas afirmativas en otros espacios para las mujeres

Por Martín Rodríguez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ley Gobernadora debe garantizar paridad, no imponer exclusiones, advierte Fabiola Mejorada

Si bien hay una acción afirmativa que abre la oportunidad para que todos se pongan las pilas y elijan sus mejores perfiles de mujeres para 2027 y se aseguren de que una mujer sea quien gobierne, lo ideal es la paridad.

Es uno de los Derechos Humanos el que las leyes den iguales oportunidades a mujeres y hombres para ocupar los cargos públicos, advirtió la expresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Fabiola Mejorada.

La también abogada advirtió que se debe pensar en reformas afirmativas en otros espacios para las mujeres, en sitios que históricamente no los han tenido por ejemplo en espacios universitarios, en organismos empresariales y hasta en asociaciones donde nunca han llegado mujeres a los cargos de dirección.

Comentó que hay espacios en diversos sectores donde todavía ni siquiera está abierta la oportunidad para las mujeres e incluso algunos donde una mujer nunca ha ejercido un cargo directivo o de representación.

Consideró que era más apropiado no brincarse la Constitución Federal ni una serie de aspectos de ciudadanía ya reconocidos como los Derechos Humanos.

Juzgó que la reforma lo único que está haciendo es dar forma jurídica a a reconocer ampliamente unos derechos y restringir totalmente otros.

