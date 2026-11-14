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Ley Hope sigue sin llegar al pleno del Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Ley Hope sigue sin llegar al pleno del Congreso
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      A casi un año y medio de su presentación, la iniciativa ciudadana Ley Hope, que busca aumentar las penas por maltrato animal, sigue sin llegar al pleno del Congreso del Estado, pese a que ya fue aprobada en la Comisión de Primera Justicia. 

      Las organizaciones que la impulsan exigieron que se vote antes de diciembre para evitar que el receso legislativo y las actividades electorales retrasen nuevamente su discusión.

      Karla García, de la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, junto con Margarita López y Laura Zavala, de Amigos de Corazón México, señalaron que el dictamen fue aprobado con modificaciones a la propuesta original. Aunque reconocieron que representa un avance, insistieron en que debe votarse cuanto antes. La iniciativa cuenta con el respaldo de 24 mil firmas ciudadanas.

      Las activistas cuestionaron que las propuestas ciudadanas no reciban el mismo interés que las impulsadas por los partidos políticos. Señalaron que la iniciativa no responde a intereses personales, sino a la necesidad de endurecer las sanciones contra el maltrato animal.

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      La exigencia ocurre mientras persisten los incumplimientos municipales en materia de protección animal. Las representantes señalaron que posiblemente solo cinco ayuntamientos cuentan con reglamentos, pese a que la ley estatal los obliga a tener albergues, ofrecer esterilizaciones gratuitas y destinar presupuesto al bienestar animal. La falta de estas medidas favorece el aumento de animales en situación de calle, los riesgos sanitarios y los casos de envenenamiento.

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