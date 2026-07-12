Artículo 19 repudia amenazas de Serrano a periodistas de SL

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización Artículo 19 repudió las amenazas de abrir procesos legales contra informadores que ha hecho el diputado local, Héctor Serrano Cortés.

Artículo 19 repudia amenazas de diputado Héctor Serrano

En un comunicado, la instancia no gubernamental defensora del periodismo y de la libertad de expresión, externó su preocupación frente a las amenazas que lanzó el legislador a comunicadores que cubrieron la pasada protesta del 23 de junio pasado contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que tipifica como delito el uso de inteligencia artificial con fines considerados ilícitos, conocida como Ley Serrano.

El texto se centra en el trato hostil que el legislador dio a la periodista Margarita Zacarías, de CRM Noticias, cuando lo cuestionaba sobre la definición que el legislador tenía del periodismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hostilidad y cuestionamientos de Héctor Serrano a periodista Margarita Zacarías

El legislador respondió que no debatía "que para ser periodista hay que estar acreditado" cuestionando incluso si la periodista contaba con estudios formales para ejercer el periodismo. Descalificó su trabajo al afirmar que la consideraba una "activista política" y no una comunicadora.

Artículo 19 indicó que, de acuerdo con el testimonio de la periodista, Serrano Cortés sugirió que quienes lo critican están en riesgo constante de enfrentar amenazas legales en su contra.

Aunque, según el mismo testimonio, el legislador aclaró posteriormente que "ya las demandas que están, están" y que no se trató de una amenaza dirigida a ella, Artículo 19 consideró que "resulta particularmente grave la ligereza con la que un servidor público formula este tipo de advertencias veladas, en un contexto donde la criminalización y persecución de periodistas potosinos se ha recrudecido de forma alarmante".