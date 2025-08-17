logo pulso
SLP

Limpia el Municipio poceño los parques industriales

Por Leonel Mora

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Limpia el Municipio poceño los parques industriales

Además del convenio de colaboración con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), el gobierno de Villa de Pozos inició labores de limpieza en otros parques industriales que sí se ubican dentro de su territorio, como es el Parque Industrial Colinas y el Parque Logístico World Trade Center (WTC) 3.

En estos dos parques, ubicados al noreste del municipio, sobre la carretera a Rioverde, ya se han realizado labores de limpieza y mantenimiento en beneficio de 120 mil trabajadores que son, en su mayoría, residentes de Villa de Pozos.

Lo anterior, de acuerdo con el concejal Ricardo Gutiérrez Ortega, quien detalló que ya se han realizado trabajos de recolección de escombros, basura y desechos en áreas públicas y conurbadas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para las y los trabajadores de los parques productivos.

“Estas acciones permiten rescatar áreas verdes y espacios que se hallaban en el abandono y que representaban focos de fauna nociva. Ahora son entornos más limpios y seguros para las y los empleados del sector industrial”, comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gutiérrez Ortega agregó que el convenio de apoyo a los parques industriales se complementa con el Operativo “Obrero Seguro” cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de las y los trabajadores en las vialidades y espacios por los que transitan a diario, entre sus hogares y sus espacios de trabajo.

