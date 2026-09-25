Don Marcos limpia calles de la San Francisco

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Desde hace varios años, Marcos Martínez recorre las calles de la colonia San Francisco de Asís, en Soledad de Graciano Sánchez, con una escoba, un azadón y otras herramientas para mantener limpio el sector y obtener algunas monedas que le permitan llevar el sustento a su hogar.

Don Marcos explica que se autoemplea de esta manera y que, aunque algunas personas que lo observan trabajar le preguntan quién le paga por realizar la limpieza, él confía en la buena voluntad de los vecinos quienes solicitan el servicio y de quienes transitan por el lugar para que, de corazón, le otorguen alguna moneda.

Señala que su trabajo también representa un beneficio para la propia comunidad, pues diariamente retira de las calles distintos tipos de residuos, desde envases y bolsas de plástico hasta hierba y otros desechos. Sin embargo, la cantidad de basura que logra reunir en ocasiones supera su capacidad para trasladarla en su triciclo.

En este mismo vehículo también recolecta objetos que encuentra en la vía pública y que todavía pueden tener algún uso, como cartón y madera, además de otros artículos que puede aprovechar o vender. Con paciencia, acomoda todo dentro del triciclo para evitar desperdiciar aquellos materiales que considera que aún pueden servir.

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Don Marcos lamentó que anteriormente personal del área de Parques y Jardines, Imagen Urbana o Aseo Público acudía aproximadamente cada mes a recoger los residuos que él reunía, pero aseguró que desde hace tres meses no se ha enviado personal para retirar la basura acumulada en el sector.

Explicó que esta situación provoca que los montículos de residuos que deja en distintos puntos terminen esparciéndose nuevamente por las calles debido al viento y las lluvias, lo que genera que parte del trabajo de limpieza tenga que realizarse otra vez.

A pesar de las dificultades, afirma que hay vecinos que reconocen su esfuerzo, lo saludan y agradecen la labor que realiza.

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a; sin embargo, también se ha encontrado con personas que, de manera grosera, arrojan más basura mientras él limpia e incluso lo insultan, bajo el argumento de que continúe recogiendo los residuos que otros dejan en la vía pública.

Para Don Marcos, pese a las dificultades, continuar recorriendo las calles con su escoba y su triciclo representa una forma de ganarse la vida y, al mismo tiempo, contribuir a mantener más limpio el lugar donde vive.