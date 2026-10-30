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Llama INE a renovar credencial para votar

Documentos con terminación 26 perderán vigencia

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Llama INE a renovar credencial para votar
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      Alrededor de 126 mil potosinos tienen credenciales para votar que perderán vigencia el próximo 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2027, estos documentos dejarán de funcionar como identificación oficial y ya no podrán utilizarse para emitir el voto, informó Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, representante del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí.

      Las credenciales con terminación 26, expedidas hace diez años, son las que vencerán al cierre de 2026. Ante esta situación, el funcionario llamó a sus titulares a renovarlas antes de que concluya el año. En la entrevista no precisó cuántas personas de ese universo ya realizaron el trámite.

      Por otra parte, el INE estableció el 25 de enero como fecha límite para realizar trámites de credencialización ante la proximidad del proceso electoral y la jornada electoral. El plazo también contempla a jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de junio, quienes deberán solicitar su credencial a más tardar en 

      esa fecha.

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      Para tramitarla por primera vez, los jóvenes deberán presentar acta de nacimiento, CURP, una identificación con fotografía —como credencial escolar, cartilla, licencia de manejo o pasaporte— y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses, detalló Moreno Castrellón. 

      El funcionario también invitó a la ciudadanía a registrarse como observadora electoral para acompañar las actividades del proceso y la jornada electoral. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos en la Junta Local del INE, ubicada en Eugenio Garza Sada número 125.

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