Llaman a Congreso a la transparencia en ejercicio presupuestal

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz, llamó al Congreso del Estado a realizar un análisis minucioso de la Ley de Ingresos 2026, al advertir que el ejercicio presupuestal del próximo año deberá construirse con plena transparencia y tomando en cuenta a los sectores productivos de la entidad.

Ortuño Díaz recordó que desde el sector empresarial se ha insistido en la correcta aplicación de los recursos, particularmente aquellos que provienen de los impuestos que más impactan a las empresas potosinas, como el de la nómina y el ecológico.

“El gobierno debe considerar a quienes más tributan, para que estos fondos formen parte de fideicomisos que garanticen un uso responsable y con beneficios tangibles para la sociedad”, señaló.

El dirigente empresarial agregó que la discusión presupuestaria no puede quedarse en un trámite formal, sino que requiere apertura y responsabilidad en la definición de prioridades.

“Hoy más que nunca se necesita claridad sobre cómo se ejercerán los ingresos del estado; la transparencia es la base para generar confianza y dar certeza tanto a los contribuyentes como a los ciudadanos”, puntualizó.