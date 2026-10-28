Llaman a paterfamilias a evitar riesgos en vialidades
La GCM envia el mensaje "Llegar seguros es más importante que llegar rápido"
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Con el mensaje "Llegar seguros es más importante que llegar rápido", la Guardia Civil de Villa de Pozos, exhortó a madres, padres y personas responsables de estudiantes a evitar prácticas que pongan en riesgo la seguridad vial durante los horarios de ingreso y salida de las escuelas.
A través de una campaña informativa, la corporación recomendó no estacionarse en doble fila al momento de dejar o recoger a los menores, ya que esta acción puede generar congestionamientos, reducir la visibilidad de peatones y conductores, e incrementar la posibilidad de accidentes en los alrededores de los planteles educativos.
La autoridad también pidió no bloquear cruces peatonales y procurar que niñas y niños desciendan o aborden los vehículos del lado de la banqueta, con el fin de evitar que tengan que cruzar entre automóviles o exponerse al tráfico vehicular.
La recomendación cobra especial relevancia en las horas "pico" o de mayor movimiento frente a las escuelas, cuando la concentración de vehículos suele provocar embotellamientos y situaciones de riesgo para estudiantes y peatones.
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