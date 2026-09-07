Llegan más extranjeros a San Luis Potosí
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Cada vez San Luis Potosí es un estado más cosmopolita, pues hasta el tercer trimestre del año pasado, el 12 por ciento de trámites realizados por extranjeros en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), lo realizaron personas originarias de China.
Un reporte del INM, precisó que, hasta ese corte 5 mil 924 ciudadanos internacionales de 15 nacionalizadas presentaron documentación para realizar algún trámite, 3 mil 489 (58.9%) hombres, 2 mil 224 (37.5%) mujeres y 211 se categorizó como inaplicable (personas morales).
Por orden descendente, China es el país con más peticionarios con 735, después le siguen las nacionalidades: colombiana con 730; estadounidense con 617; haitiana con 522; cubana con 435; canadiense con 360; alemana con 354; venezolana con 203; japonesa con 194; hondureña con 192; argentina con 129; española con 96; brasileña con 95; francesa con 88; y salvadoreña con 75 solicitudes.
Desglosó que mil 188 correspondieron a notificación de cambio de domicilio; 903 a expedición de documento migratorio por canje; 754 por expedición de tarjeta de residente por renovación; y 440 de autorización de visa por oferta de empleo.
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Así como, 346 para regularización por unidad familiar; 310 por reposición de documento migratorio; 285 de regularización por documento vencido / actividad no autorizada; 244 por cambio de condición temporal a permanente; y 240 por cambio a residente temporal por unidad familiar.
También 216 solicitaron regularización por razones humanitarias; 191 por cambio a residente permanente por unidad familiar; 178 por autorización de visa por unidad familiar; 151 para actualización de constancia de empleador; 150 de notificación de cambio de estado civil; 125 de notificación de cambio de lugar de trabajo 63 de permiso para trabajar; 60 de constancia de inscripción de empleador; y 80 por otros (ampliación, cambio de nombre, salir y regresar, etc.).
Por tipo de resolución, subrayó que 5 mil 072 (85.6 por ciento) se resolvieron positivamente; 400 quedaron como trámite cancelado (varias variantes); 228 autorizados y enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER); 106 resueltos negativamente; y 118 sin resolución / indefinido / desechado / otros.
En tanto, los grupos etarios fueron; de 25-34 años, mil 558 personas; de 45-69 años, mil 568; de 35-44 años, mil 371; niñas, niños y adolescentes, 656; 18-24 años, 372; 70 o más años, 188; y no aplica en 211 trámites por ser personas morales.
Es decir, el 12 por ciento de trámites realizados lo presentaron extranjeros chinos, tanto que San Luis Potosí fue el quinto estado del país con más comunidad china que solicitó alguna tramitología.
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