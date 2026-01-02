Llevan alimentos afuera del H.Central

Familiares de pacientes del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” recibieron una sorpresa, cuando un grupo de personas altruistas les llevaron alimentos para cenar en las horas críticas de las fechas de fin de año. Se trata de un gesto de solidaridad de buen corazón de un grupo de personas jóvenes que se organizaron para preparar alimentos y con ellos, abastecer un poco en medio del apuro de quienes esperan a sus pacientes.

Se trata del primer año como emprendimiento realizando esa esa acción. Los organizadores de ese reparto sorpresa de escenas, explican que lo hacen de corazón, para apoyar y entregar un pequeño gesto de solidaridad a las personas que están pasando un momento difícil en estas fechas de Navidad y Año Nuevo.

En cierta forma, los organizadores del reparto de escenas catalogan su trabajo como una manda, a manera de agradecimiento por la generosidad del año 2025.

Explicaron que se sienten profundamente agradecidos por las bendiciones recibidas este año que culmina, y que tienen presente que siempre es mejor dar que recibir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Tuvimos la alegría de acercarnos a algunas personas brindando una muestra de calidez humana acompañada de un abrazo al corazón”.

Precisaron que así como otros grupos proporcionan su hospitalidad y su solidaridad con las personas que en Navidad o en fin de año deben sacrificar su tiempo y su reunión familiar para estar pendientes de sus pacientes, es precisamente esa forma la que les lleva a un acercamiento y a proporcionarles un poco de alimento que les ayude.