Continuarán lluvias en la capital de SLP

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La lluvia ya se presenta en la capital de San Luis Potosí este miércoles 23 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronostica lluvias o lloviznas puntuales en la zona Centro, donde la temperatura oscilará entre 15 y 26 grados. También prevé rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora durante la tarde.

Para las zonas Media y Huasteca, la dependencia estatal anticipa lluvias y tormentas puntuales. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las precipitaciones más fuertes en San Luis Potosí se concentren en el este del estado, con acumulados puntuales de 25 a 50 milímetros.

Mientras tanto, el huracán Polo se desplaza frente a las costas del Pacífico. Su circulación favorece lluvias intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, informó el SMN. Para San Luis Potosí, el organismo señala otros sistemas atmosféricos como causa de las lluvias previstas este miércoles.

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