Maldita Vecindad celebrará Día de Muertos con ofrenda y concierto

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Roco (Rolando Ortega) líder y primera voz de La Maldita Vecindad, recordó que cuando ellos iniciaron su carrera en la década de los 80, se enfrentaron a una sociedad donde había un enorme clasismo y racismo en la música, donde géneros como la cumbia o la salsa eran considerados música de "nacos".

"Había un gran desprecio a la cultura de barrio. Los valores culturales que nos identifican, y que nosotros felices los defendimos hasta que se hicieron populares y pudimos sentirnos orgullosos, es el baile y el 'pachuquismo', que abarca desde la forma de vestir y hablar en 'spanglish', hasta la literatura, el muralismo, el tatuaje, ahorita es uno de los movimientos culturales que más nos habla de una identidad", señaló Roco.

Para él es uno de los movimientos que muestran cómo en ambas partes de la frontera, se comparte una visión de la vida, unas raíces culturales muy fuertes, y la música de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio es ejemplo de ello.

"Si ven nuestra discografía, podrían ir haciendo una buena radiografía de lo que sucedía en México mediante nuestras canciones, hay incluso una sería de temas que nos gustaría que ya no fueran actuales, que ya no tuvieran tanto significado como desde que las compusimos, temas como "Mojados" o "Sur del Sur". Hay mucho de lo que ha sucedido en nuestro país en estos 40 años en nuestra música", dijo Roco.

Por eso para los integrantes de esta banda de ska y rock, es muy importante llevar a donde quiera que vayan lo que les da identidad como mexicanos, como la festividad de Día de Muertos.

"Agradezco profundamente a mi país, a nuestros ancestros y a nuestra cultura, el tener este gran tesoro, que es tener la certeza de que durante unos días los que amamos, lo que ya no están en este plano, pero que siempre estarán en nuestros corazones y en nuestra mente, regresan con nosotros. Poder compartir una vez más la comida, la música que les gustaba, poner las fotos de la familia y escuchar una vez más sus historias... uno va entendiendo y conociendo a su propia familia, su propia historia, a través de este gran tesoro que es el Día de Muertos", dijo Roco.

La primera voz de esta agrupación, recordó que la primera vez que realizaron una actividad como banda en torno al Día de Muertos fue en 1985, tan sólo unas semanas después del terremoto que sacudió al entonces Distrito Federal.

"Todos teníamos a flor de piel la gran necesidad de honrar a nuestros muertos, de una vez más sentir su cercanía. En esa época hicimos por primera vez un Día de Muertos, pero de lo que se hablaba era del Halloween, la otra celebración se había quedado en las casas, por eso al empezar a hacer conciertos en esa fecha nos significó mucho", expresó Roco.

Roco señaló que desde hace cinco años retomaron esta fecha, en la cual realizan un espectáculo que lleva a la nostalgia y a la fiesta, y este año no será la excepción, ya que han preparado un show al cual titularon "Día de Muertos en la vecindad: ofrenda a los ancestros".

"Vamos a tener una mega ofrenda a la entrada del recinto, que va a tener todos los elementos que marca la tradición, pero ahora vamos a invitar a la gente para que traiga una fotostática de una imagen de su ser querido, porque va haber un espacio para que la puedan poner, va a ser parte del altar comunitario", señaló Roco.

Será el 30 de octubre, en la Arena Ciudad de México, cuando se lleve a cabo este concierto, en el cual la gente podrá disfrutar de esta tradición y de la música, en un ambiente relajado y seguro, según comentó Roco.

"En estos tiempos de tanta violencia, de tanta guerra, de un mundo que vemos con tantas contradicciones, el poder reunirnos en esta gran tradición hermosa, de honrar la muerte, reconociéndola como parte de la vida, es maravilloso. Uno de los grandes mensajes que nos da la Catrina es, que disfrutemos la vida porque en cualquier segundo se nos va", expresó el cantante.

Pato (Enrique Montes), guitarrista de la agrupación, explicó que en este show se realizará un recorrido por el repertorio de La Maldita Vecindad, donde no sólo se tocarán sus éxitos, también aquellas canciones que tienen especial significado para ellos, como su sencillo "Unidad y movimiento", que estrenaron el año pasado; o "Perfume de gardenias" que la consideran como la tía de "Kumbala", y la cual tocan en una versión muy al estilo de La Maldita Vecindad.

"Queremos hacer una gran fiesta, aunque nos tenemos que ajustar un poquito a lo que podamos hacer en términos de producción, como las versiones de Maldita Vecindad de temas conocidos que se cuelan, no sólo de la Sonora Santanera, hay muchas sorpresas, sobre todo un par de tributos que estamos trabajando", declaró Aldo Acuña, el bajista de la banda.