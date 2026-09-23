Señala CSP consumo de drogas y producción de armas en EU

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien en la Asamblea General de la ONU afirmó que México "es el epicentro de la violencia de los cárteles", a los que calificó de "enemigos, en guerra con la civilización", que "deben ser asesinados, exiliados o detenidos".

Respuesta de Claudia Sheinbaum a declaraciones de Trump

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay buena relación con Trump, se trabaja de manera coordinada y "vamos avanzando".

Al ser cuestionada sobre los dichos del presidente de Estados Unidos sobre los cárteles y la violencia, la Mandataria federal reaccionó: "Bueno, después dijo otra cosa, ¿no?".

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"A ver, ¿qué dijo?", cuestionó al reportero la titular del Ejecutivo federal.

"Después dijo que tenía una buena relación con México y que también queríamos combatir a los cárteles", les respondió.

"Toman una parte de la declaración y luego no toman la otra", acusó Claudia Sheinbaum.

"Yo podría decir: ´es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas´. O podría decir: ´es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas´, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos".

"Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando", declaró Sheinbaum.

Declaraciones de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU

El presidente estadounidense afirmó este martes, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que México "es el epicentro de la violencia de los cárteles", a los que calificó de "enemigos, en guerra con la civilización", que "deben ser asesinados, exiliados o detenidos".

Trump presumió la relación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum: "Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos tenido grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles".

Sin embargo, subrayó que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente".

Calificó de "inaceptable" que Estados Unidos "comparta 2 mil millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles".

México, insistió, debe "recuperar el control de su territorio frente a los enemigos de la humanidad".

Trump también se refirió a Cuba como un "Estado fallido" y dijo que la "libertad llegará" a la isla, así como "la seguridad llegará a México... Y cuando ese día llegue, la región entera será un lugar mejor, más seguro para vivir y prosperar".

Trump advirtió que "si es necesario, usaremos a nuestro ejército sin igual para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos".

Recordó que al asumir el cargo, en enero de 2025, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras" y envió "a las fuerzas militares para eliminarlos".