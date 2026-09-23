Lluvia en SLP: sin cierres viales

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La lluvia ligera que se registra la mañana de este miércoles en la ciudad de San Luis Potosí no ha provocado cierres de vialidades, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

De acuerdo con el reporte vial de la dependencia, la afluencia de vehículos es moderada en las principales vialidades de la capital y, hasta el momento del informe, la circulación fluye sin complicaciones.

La corporación pidió a los automovilistas conducir con precaución ante el pavimento mojado. Aunque no se reportan afectaciones al tránsito, recomendó tomar en cuenta las condiciones de la vía durante los traslados de esta mañana.