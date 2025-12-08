Lluvias desde temprano y llegada del frente frío 19 activan alertas en la capital potosina
Protección Civil pide extremar precauciones por niebla, bajas temperaturas y riesgo para grupos vulnerables
Desde muy temprano, la capital potosina amaneció con lluvias intermitentes y condiciones inestables que anticipan la entrada del frente frío número 19, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La dependencia alertó sobre bancos de niebla durante la mañana, así como un marcado descenso de temperatura en todo el estado: en la zona centro, las máximas apenas alcanzarán los 18°C y en la Huasteca llegarán a 24°C. Las mínimas serán de 8°C tanto en la zona centro como en el Altiplano.
Protección Civil llamó a la población a prepararse ante el frío y seguir medidas básicas de prevención. Entre las recomendaciones destacan abrigarse en capas, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y proteger tuberías para prevenir daños por congelamiento.
En cuanto a la salud, la autoridad recordó la importancia de mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.
Se pidió además evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atento a los avisos oficiales durante las próximas horas.
