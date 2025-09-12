logo pulso
Lluvias no afectan Vía Alterna a la Z.I.

Por Leonel Mora

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvias no afectan Vía Alterna a la Z.I.

Será porque las lluvias más recientes no han sido copiosas, pero la Vía Alterna a la Zona Industrial no muestra encharcamientos que signifiquen algún riesgo para las y los conductores que, por cierto, son realmente escasos fuera de las horas pico de ingreso y de salida de las empresas.

En un recorrido por la nueva vialidad, alrededor de las 4:30 de la tarde, se pudo observar tráfico fluido y ausencia de encharcamientos. Al parecer, los sistemas de desfogue pluvial sí han funcionado desde la inauguración oficial de la vía.

Ya existen más elementos de señalética, balizamiento y equipamiento de los muros que dividen los carriles de poniente a oriente y viceversa. La ruta, de aproximadamente 8.6 kilómetros de longitud, se recorre en aproximadamente 10 ó 15 minutos sin tráfico, a velocidad moderada.

En horarios pico, de 6:00 a 8:30 de la mañana y de 5:30 a 7:30 de la tarde, sí se han reportado cantidades significativas de vehículos, frente a lo cual, irónicamente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas recomendó usar la ruta de salida de la prolongación de la avenida Salk como “ruta alterna de la Vía Alterna”.

Como sea, algunos liderazgos empresariales ya han planteado que la Vía Alterna se debe 

seguir desarrollando.

 para conectar también con el Eje 140 de la Zona Industrial e incluso con las vías carreteras a Villa de Arriaga y Villa de Reyes como forma de potenciar la conectividad de la capital potosina con otros destinos.

