Russell y Dos Santos rompen récords

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ZÚRICH.-Las reacciones de Alison Dos Santos y Masai Russell en la línea de meta, con unos 40 minutos de diferencia, fueron ligeramente distintas pero transmitieron el mismo sentimiento: ambos eran nuevos poseedores del récord mundial en pruebas de vallas.

Dos Santos miró hacia el reloj con asombro después de terminar los 400 metros con vallas el jueves por la noche en una reunión de la Liga Diamante en Zúrich. Inmediatamente comenzó a levantar el brazo derecho. Su tiempo: 45,80 segundos.

Más tarde, el escenario fue para Russell, y remató una actuación fulgurante en los 100 metros con vallas al alzar el dedo índice de su mano derecha. Su tiempo: 12,09 segundos.

Russell, la campeona olímpica de Estados Unidos, rebajó 0,03 segundos el anterior récord mundial en poder de Tobi Amusan, una marca que la nigeriana estableció en las semifinales de los campeonatos mundiales de 2022 en Eugene, Oregon, camino de ganar el oro.

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"Cuando escuché que Alison dos Santos batió el récord mundial, en el fondo de mi mente, estaba tratando de concentrarme y meterme en la carrera, pero sabía que la pista estaba rápida", dijo Russell. "Sin duda, me dio mucha motivación".

Dos Santos cruzó la meta para contener al vigente poseedor del récord mundial, el noruego Karsten Warholm, quien estableció la anterior plusmarca mundial en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, rompiendo la antes impensable barrera de los 46 segundos con 45,94. Aquella carrera en particular fue históricamente rápida, con dos Santos corriendo su mejor marca personal de 46,72, que solo le alcanzó para el tercer puesto.

Esta vez, nadie fue más rápido que dos Santos.

"No tengo palabras para explicar lo que pasó, más allá de que acabo de batir el récord mundial", dijo el campeón mundial de 2022. "He estado mostrando una gran forma durante toda la temporada: que soy rápido, que soy fuerte. Cambiamos muchos aspectos de mi entrenamiento y de cómo compito en la preparación para esto . Estoy saliendo más rápido, estoy terminando más fuerte, y eso es lo que tengo que hacer para poder batir un récord mundial".

Después de la carrera, Warholm se acercó y le dio un abrazo de felicitación. Se tomó con calma la pérdida de su récord mundial.

"Tengo que volver a la mesa de dibujo y hacer otra cosa", dijo Warholm tras terminar con tiempo de 46,69. "Sigo sintiendo que puedo hacer algo al respecto. Ya he corrido 45,94 antes. Es increíble. No hay nada más que decir. Es una prueba de locos".

Russell salió rápido y no miró atrás para contener a Amusan y reescribir el récord.

"Competir en una carrera de récord mundial es increíble", dijo Amusan. "Vine aquí e hice lo mejor que pude y estoy contenta con esto (mejor marca de la temporada)".

Poco después de ordenar sus ideas, Russell posó con el índice derecho sobre los labios. Esta fue una actuación que no podía ser silenciada.

"Cuando vi 12,09... me puse muy emocional", dijo Russell. "Soñé con este momento durante tanto tiempo, y luego escuchar al público, como, este es el mejor lugar que podría haber imaginado para batir el récord mundial".

El velocista Kenny Bednarek quedó claramente impresionado.

"Noche de locos", dijo Bednarek, que ganó los 200 metros en

19,62 segundos.