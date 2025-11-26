logo pulso
Lo más duro del frente frío 16 llega entre hoy y mañana a SLP

Prevén heladas, niebla en zonas serranas y lluvias en la Huasteca; Protección Civil pide reforzar cuidados y vigilar a grupos vulnerables

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 07:27 a.m.
A
Lo más duro del frente frío 16 llega entre hoy y mañana a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por los efectos del frente frío número 16, que, aunque ingresó hace algunos días, provocará su impacto más severo entre hoy y mañana, con bancos de niebla, probabilidad de heladas y lluvias en la Huasteca.

Según el pronóstico, las máximas serán de 22 grados en la zona Centro y 31 en la Huasteca, mientras que las mínimas caerán hasta 11 grados en la capital y 13 en el Altiplano, con riesgo de congelamiento en tuberías expuestas.

Protección Civil llamó a la población a reforzar medidas de prevención, como abrigarse en capas, ventilar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías. También pidió atención especial para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

SLP

Redacción

Prevén heladas, niebla en zonas serranas y lluvias en la Huasteca; Protección Civil pide reforzar cuidados y vigilar a grupos vulnerables

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto
Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto

SLP

Rolando Morales

Sostiene que hay incrementos en costo de predial que afectarán a 250 mil viviendas

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García
Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García

SLP

Leonel Mora

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Aumentan 11.1% delitos de género
Aumentan 11.1% delitos de género

Aumentan 11.1% delitos de género

SLP

Jaime Hernández

Durante octubre, se cometieron casi mil 100 crímenes contra mujeres, reporta el SNSP