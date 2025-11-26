Lo más duro del frente frío 16 llega entre hoy y mañana a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por los efectos del frente frío número 16, que, aunque ingresó hace algunos días, provocará su impacto más severo entre hoy y mañana, con bancos de niebla, probabilidad de heladas y lluvias en la Huasteca.

Según el pronóstico, las máximas serán de 22 grados en la zona Centro y 31 en la Huasteca, mientras que las mínimas caerán hasta 11 grados en la capital y 13 en el Altiplano, con riesgo de congelamiento en tuberías expuestas.

Protección Civil llamó a la población a reforzar medidas de prevención, como abrigarse en capas, ventilar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías. También pidió atención especial para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.