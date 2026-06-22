Imagine Dragons reúne a 120 mil en concierto en Parque Fundidora

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MONTERREY, NL., junio 22 (EL UNIVERSAL).- Para continuar con la mejor fiesta mundialista, el FIFA Fan Fest en el Parque Fundidora reunió a más de 120 mil personas para el concierto de Imagine Dragons.

Desde temprana hora, los asistentes comenzaron a formar largas filas que se extendieron a por avenida Madero y al interior del Parque Fundidora, a la espera de la gran fiesta.

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Por más de hora y media, la banda estadounidense puso a cantar a los asistentes y disfrutar en grande de esta fiesta mundialista con temas como Enemy, Bones, Thunder, Believe, Demons, Natural, Radioactive y otros más.Previó a asistir al gran concierto, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú realizaron pruebas en el Monorriel de la línea 6 del Metro.Acompañado del director de Metrorrey, Abraham Vargas, el mandatario estatal recorrió desde Churubusco, en Guadalupe hasta Constitución, en Monterrey, y destacó la magnitud del proyecto, así como la infraestructura, experiencia y paisaje urbano y que sobre todo, facilitará la movilidad de los usuarios.Durante las pruebas realizó una parada a la altura del Parque Fundidora, donde asistentes y y familias que se encontraban en el lugar observaron con asombro el funcionamiento del tren elevado, que se perfila como un legado de la movilidad en Nuevo León.Este nuevo sistema de transporte, en esta línea tendrá un trayecto completo de 12 kilómetros, y recorrerá diversos sectores de la zona metropolitana brindando a la ciudadanía una mejor movilidad, además forma parte de las obras de lo que será el monorriel más largo del Continente, y de los más importantes del mundo aquí en Nuevo León.