logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

La dependencia recomienda permitir el curso natural del agua y reportar anomalías en drenajes

Por Rolando Morales

Junio 22, 2026 12:52 p.m.
A
Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante la actual temporada de lluvias, el organismo operador Interapas advirtió que retirar las tapas de alcantarillas o pozos de visita para acelerar el desalojo del agua acumulada puede generar problemas mayores en la red sanitaria de la zona metropolitana.

      La dependencia explicó que, aunque algunas personas recurren a esta práctica para disminuir encharcamientos en calles y avenidas, al dejar abiertas las alcantarillas se facilita el ingreso de basura, ramas, piedras y otros desechos arrastrados por la corriente.

      Estos residuos terminan acumulándose en las tuberías del drenaje sanitario, provocando taponamientos que afectan el funcionamiento de la infraestructura y complican el flujo adecuado de las aguas residuales.

      De acuerdo con el organismo, las obstrucciones pueden derivar en brotes de aguas negras, además de afectaciones a viviendas, vialidades y otros espacios urbanos, especialmente durante periodos de lluvia intensa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Alcantarillas sin tapas arriesgan a conductores

      Dos alcantarillas de drenaje sin tapa, ubicadas sobre la calle Saturnino Cedillo número 1143, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, representan un riesgo para automovilistas y motociclistas ...

      Ante esta situación, Interapas recomendó permitir que el agua pluvial siga su curso natural y reportar cualquier anomalía relacionada con drenajes o alcantarillas a través de los canales de atención del organismo. También insistió en la importancia de mantener limpias las calles y respetar la infraestructura sanitaria para reducir riesgos y evitar afectaciones durante la temporada de precipitaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas
      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

      SLP

      Rolando Morales

      La dependencia recomienda permitir el curso natural del agua y reportar anomalías en drenajes

      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios
      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios

      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios

      SLP

      Pulso Online

      Auditores verifican cajas, nóminas, vehículos y registros contables de las cuentas públicas 2025

      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC
      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC

      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      Se abrieron expedientes en Contraloría y Asuntos Internos para evaluar su actuación, señaló

      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT
      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT

      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT

      SLP

      Samuel Moreno

      Verónica Rodríguez señaló que se enfocan en fortalecer su presencia territorial y construir una oferta política competitiva