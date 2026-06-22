Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

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Durante la actual temporada de lluvias, el organismo operador Interapas advirtió que retirar las tapas de alcantarillas o pozos de visita para acelerar el desalojo del agua acumulada puede generar problemas mayores en la red sanitaria de la zona metropolitana.

La dependencia explicó que, aunque algunas personas recurren a esta práctica para disminuir encharcamientos en calles y avenidas, al dejar abiertas las alcantarillas se facilita el ingreso de basura, ramas, piedras y otros desechos arrastrados por la corriente.

Estos residuos terminan acumulándose en las tuberías del drenaje sanitario, provocando taponamientos que afectan el funcionamiento de la infraestructura y complican el flujo adecuado de las aguas residuales.

De acuerdo con el organismo, las obstrucciones pueden derivar en brotes de aguas negras, además de afectaciones a viviendas, vialidades y otros espacios urbanos, especialmente durante periodos de lluvia intensa.

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Ante esta situación, Interapas recomendó permitir que el agua pluvial siga su curso natural y reportar cualquier anomalía relacionada con drenajes o alcantarillas a través de los canales de atención del organismo. También insistió en la importancia de mantener limpias las calles y respetar la infraestructura sanitaria para reducir riesgos y evitar afectaciones durante la temporada de precipitaciones.