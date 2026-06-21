Artículo 19 actúa en proceso vs. la Ley Serrano

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La organización de defensa de la libertad de prensa Artículo 19 decidió intervenir en la controversia constitucional abierta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley Serrano, presentando una opinión para reforzar los argumentos para derogarla.

Artículo 19 presenta amicus curiae en controversia constitucional

Se trata de un recurso conocido como amicus curiae, una figura jurídica que permite a terceros ajenos a un litigio aportar opiniones y argumentos técnicos o jurídicos a un tribunal.

En este caso, se presentó a la SCJN, que actualmente analiza el expediente en el que se analiza la validez de la reforma al Código Penal de San Luis Potosí en materia de inteligencia artificial, impugnada por la CNDH desde diciembre de 2025.

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El amicus curiae quedó integrado a la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 que cuestiona diversas disposiciones del decreto legislativo.

Detalles de la controversia y argumentos de la CNDH

De acuerdo con el expediente judicial, el escrito fue incorporado al análisis del caso y podrá ser tomado en cuenta como "elemento para mejor proveer" durante la discusión de fondo que realicen las ministras y ministros del máximo tribunal.

El fondo de la controversia se centra en el artículo 187 Ter del Código Penal potosino, que sanciona el uso de imagen, voz o identidad digital generada mediante inteligencia artificial sin consentimiento. La CNDH sostiene que la disposición no exige la acreditación de un daño concreto ni distingue entre usos ilícitos y expresiones de carácter informativo, creativo o recreativo.

También están bajo revisión los artículos 272 Bis y 272 Ter, que incorporan conceptos como "alterar la confianza pública", "afectar la paz social" o "poner en riesgo la seguridad del Estado".

El organismo nacional advierte que estos términos carecen de precisión suficiente para delimitar con claridad las conductas sancionables.