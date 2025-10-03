Marchan universitarios contra gobierno estatal

Como lo anunciaron, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) salieron este jueves a manifestarse para exigir al Gobierno del Estado cubrir los adeudos millonarios de la casa de estudios, sin embargo, se encontraron con un grupo de choque.

Pese a que por momentos se generaron provocaciones del contingente ajeno al origen de la protesta, los alumnos universitarios optaron por centrarse en las demandas y no prestarle atención.

Alrededor de 70 estudiantes de diferentes facultades de la UASLP arribaron a Palacio de Gobierno del Estado con pancartas en contra de la administración estatal, en cuyos mensajes no sólo reclamaron los pagos pendientes, sino también la falta de exigencia de las autoridades universitarias.

Minutos después de arribar a la sede del Ejecutivo, llegó otro grupo de alrededor de 100 personas quienes dijeron ser estudiantes -al menos el 60 por ciento correspondía a adultos de cerca de 40 años-, pero a diferencia de la otra agrupación, lanzaron consignas hacia el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras los universitarios reprocharon los pendientes del Gobierno del Estado, pugnaron por la autonomía de la UASLP y complementaron con la matanza de Tlatelolco a las afueras de Palacio de Gobierno, los antagónicos gritaron: "Zermeño acosador, Galindo represor", desconocían los motivos de porqué protestaban, se cubrían el rostro y a los pocos minutos se retiraron.

Sobresalió que a uno de los alumnos fue fotografiado por emisarios presuntamente de la administración estatal, cuya imagen fue compartida en un grupo de WhatsApp con el mensaje: "aquí está para que lo identifiquen", según refirió el testimonio de uno de los asistentes.