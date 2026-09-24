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Mario González seguirá al frente de la UUZI

En su fórmula incluyó empresarios de trayectoria reconocida

Por Martín Rodríguez

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Mario González seguirá al frente de la UUZI
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      El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Mario Gerardo González Martínez, resultó reelecto presidente de la directiva para el periodo 2026-2027. En su fórmula incluyó empresarios de trayectoria reconocida y algunos que han dirigido otras cámaras empresariales.

      El presidente es Mario González Martínez, los vicepresidentes son Carlos Alberto Gutiérrez Carpinteyro y Salvador Uribe Tello. Como secretario fue nombrado Luis Gonzaga Sánchez Espinoza y tesoros Martín de la Rosa Dibildox.

      Los vocales para este nuevo ejercicio directivo del organismo empresarial, son Antares Salvador Ortega de la Cruz, Pablo Díaz del Castillo, Francisco Javier Algara Suárez, Carlos Alberto Gutiérrez Carpinteyro, Gonzalo Zermeño Urquiza, Jorge Vieyra García, Francisco Antonio Ozuna Calderón, José Canales Bazán, Hugo Mandujano, Francisco Cabral Remolina, Concepción López García, José María Padilla Casillas, José de Jesús Torres Sandoval, Miguel Eugenio Federico IV Compeán Roldán, Bernardo Reynoso Vallejo, Armando Solís Hernández, Guillermo Aldrett León, Ricardo Medina Macías, Jesús Fernando Mejía Castro, Julio César García Caro, Carlos Torres Narváez, Gerardo Bocard Meraz, Daniel Trujillo Spiralsky, José Antonio Gutiérrez Nieto, Raúl Martínez Medina, Obed Gutiérrez Rosales, Roberto Torres, Bernardo de la Rosa, Germán de la Rosa Reynoso, Manuel Benedicto Valle Castilleja, Daniel Balderas Ochoa, Martín Vucovic Salvador Palos Gutiérrez y Roberto Antonio Monreal Hernández. 

      En la misma asamblea, Manuel Dávalos Gaviño resultó electo comisario y Jorge Jaramillo Baena es presidente del comité coordinador de seguridad. El nuevo presidente Mario González Martínez aseguró que se plantea el objetivo fortalecer la infraestructura, movilidad, regulación, seguridad y energía de la Zona Industrial.

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      Dijo que este nuevo periodo representa la oportunidad de consolidar los avances alcanzados y, al mismo tiempo, enfrentar los retos que plantea el crecimiento industrial del estado. Añadió que el trabajo de la UUZI continuará orientado en los cinco ejes fundamentales de infraestructura, movilidad, regulación, seguridad y energía, con el objetivo de generar mejores condiciones para la operación de las empresas, atraer nuevas inversiones y contribuir a 

      la generación de empleos.

      En materia de infraestructura y movilidad, dijo que la UUZI mantendrá una agenda permanente de gestión.

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