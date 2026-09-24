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Pozos destaca respaldo estatal

Vialidades, plazas y obras han sido financiadas por el gobierno

Por Leonel Mora

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Pozos destaca respaldo estatal
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      En las últimas semanas, de camino a su Segundo Informe de Resultados, la consejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, ha difundido que se invirtieron 1 mil 500 millones de pesos en obra pública, sin embargo, según el Presupuesto de Egresos del propio gobierno poceño, a la inversión en dicho rubro sólo se destinaron poco más de 273 millones de recursos propios, por lo que el 81.8 por ciento correspondería a gasto del gobierno estatal.

      Presupuesto y financiamiento en obra pública de Villa de Pozos

      En 2024, primer año de autonomía municipal, Pozos apenas pudo destinar 15.5 millones de pesos a obra pública. Para 2025, el monto subió a 195.4 millones, un salto de 1,154 por ciento. En 2026, el municipio proyectó 279.9 millones, pero el Congreso autorizó menos: 273.08 millones, un incremento real de 39.7 por ciento. Para 2027, la previsión es de 286.9 millones, con aumentos marginales en los años siguientes.

      Dependencia estructural de municipios nuevos al financiamiento estatal

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      Este comportamiento no es exclusivo de Pozos: los municipios recién creados dependen estructuralmente del financiamiento estatal durante sus primeros años. Carecen de una base recaudatoria sólida; su capacidad de gestión es limitada y buena parte de su presupuesto se consume en instalar la propia estructura administrativa. En estas condiciones, difícilmente pueden emprender obras de gran escala.

      Como sea, la narrativa oficial debería dejar claro que la capacidad real de inversión municipal apenas supera los 273 millones en su mejor año y que la parte de las vialidades, plazas y obras que hoy se difunden como logros, han sido financiadas por el Gobierno del Estado.

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