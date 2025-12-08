Más de dos mil ciclistas recorren SLP en el GFNY

Este domingo 7 de diciembre, San Luis Capital vivió el arranque del Gran Fondo New York Championship North America, una de las competencias ciclísticas más importantes del continente, que reunió a más de 2 mil participantes provenientes de San Luis Potosí, distintos puntos de México y múltiples países. La ciudad se convirtió en el corazón deportivo y turístico, con una ruta segura y preparada.

Al dar el banderazo de salida, acompañado por el legendario pedalista mexicano Raúl Alcalá, el alcalde Enrique Galindo dio la bienvenida a las y los competidores, invitándolos a disfrutar de la ciudad y del campeonato.

Destacó que San Luis Potosí “se ha consolidado como una ciudad prociclismo”, tanto por su capacidad para albergar eventos de talla internacional como por el impulso permanente al ciclismo urbano. El Presidente Municipal subrayó que la organización del evento garantiza una experiencia segura y festiva.

El alcalde agradeció la presencia de organizadores y visitantes nacionales e internacionales, celebró el ambiente deportivo que se vive en la Capital y afirmó que este Gran Fondo New York Championship North America es el primero de muchos más.

Los 2 mil competidores disfrutaron de una mañana fresca y un muy divertido trayecto en las dos distancias pactadas, tanto el Medio Fondo como en Gran Fondo, los cuales fueron motivo de exigencia, pero también resultado de un gran trabajo de logística.

En la rama varonil el triunfo correspondió al guanajuatense José Miguel Reyes que con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 22 segundos se alzó como el gran jerarca del Overall Varonil, lo que le permitió obtener una espectacular bicicleta de competencia, así como su boleto al Gran Fondo Nueva York del año entrante en la Unión Americana. El segundo peldaño correspondió a Cristopher Hans Torres Ramírez de la Capital de la República, con un tiempo de 2 horas, 58 minutos y 57 segundos. La tercera plaza la ocupó el nacido en el Estado de México, Salvador Lemus Guerrero, quien paró el crono luego de 2 horas, 58 minutos y 57 segundos con 570 décimas, apenas por debajo del segundo peldaño.