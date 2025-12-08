logo pulso
Menores invitan a amigos a unirse al hampa: SSPC

Señala Jesús Juárez que han detenido a pocos menores en grupos delictivos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Menores invitan a amigos a unirse al hampa: SSPC

A través de “invitaciones” de amigos adolescentes que integran grupos del crimen organizado, es que menores de edad se incorporan a este tipo de agrupaciones delictivas, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a detectar este tipo de reclutamiento hacia las filas de las organizaciones criminales, sostuvo que han venido a la baja las detenciones de personas menores de 18 años durante los operativos de seguridad.

“Lo que se ha dado, es que uno se integra y luego invita a sus demás amigos a colaborar, eso sí lo hemos encontrado, y quizá de ahí viene el tema de estas detenciones de estos jóvenes. No traigo un número específico”, añadió.

Juárez Hernández adujo que la SSPC en colaboración con otras instituciones del gabinete estatal como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), analizará el establecimiento de estrategias para intervenir ante dicho fenómeno criminal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reveló que, en una ocasión durante la incursión de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la Zona Altiplano, se logró la aprehensión de una célula delincuencial de varios integrantes, entre ellos, un adolescente de 15 años.

“En cada detención estamos atentos. Si ha habido, pero ha venido cada vez a menos. Aquí no hemos detectado páginas o algún grupo criminal que los ande cooptando”, aseveró el mando policiaco.

Rememoró que hace unos días la corporación estatal detuvo a dos adolescentes de 17 años, integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Tamuín, a quienes se les aseguraron drogas y un arma corta.

