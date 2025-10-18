Modelo habitacional es excluyente: Colsan

El modelo de vivienda social masiva establecido en la periferia de las ciudades perpetúa la exclusión social y económica de la clase trabajadora, con un impacto desproporcionado en las mujeres, de acuerdo con la investigación "Miedo, calor y cansancio: por el derecho a caminar seguras por Ciudad Satélite" de Beatriz Montserrat Gómez Martínez de El Colegio de San Luis.

El estudio, centrado en el desarrollo del área habitacional creado en el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, denuncia que la planificación urbana basada en la lógica capitalista y androcentrista (diseñada para el "hombre productivo"), ignora las necesidades de movilidad de los ciudadanos, generando un entorno de inseguridad, agotamiento y altos costos para sus residentes.

La investigadora señaló en entrevista que la ubicación de la vivienda social lejos de los centros urbanos excluye a los residentes de oportunidades laborales, equipamientos y servicios esenciales. Esta situación afecta de forma incremental a grupos vulnerables como niños, ancianos, personas con discapacidad y, especialmente, a las mujeres que los cuidan.

Los datos recabados muestran el costo de esta segregación: en promedio, los habitantes de Ciudad Satélite invierten entre 2.5 y 5.5 horas diarias en tareas como la limpieza del hogar. Quienes además trabajan, destinan entre 1.56 y 4 horas al día solo en transportarse. La distancia a trabajos y servicios fuera del fraccionamiento es tan significativa que obliga a los residentes a invertir el 46% de sus salarios en traslados, lo que, según la investigación, incrementa la reclusión de las mujeres y las desincentiva a salir de la zona.

La investigación concluye que la experiencia de las mujeres en Ciudad Satélite se resume a miedo, calor y cansancio, y subraya la urgencia de adoptar un urbanismo feminista que fomente la proximidad, vitalidad y autonomía, planificando las ciudades para responder a las necesidades reales de las personas.