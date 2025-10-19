Morena entrega apoyo a afectados por lluvias en la Huasteca

TAMAZUNCHALE.— La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó sobre la entrega de ayuda a familias afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca Potosina, principalmente en los municipios de Tamazunchale, San Vicente, Axtla, Xilitla y Tanquián.

De acuerdo con la dirigencia estatal, se distribuyeron 3 mil 50 colchonetas, así como alimentos, agua embotellada y verduras en comunidades como Xaltipa, Vega Larga, Xamoco y Los Tamarindos, donde decenas de familias perdieron sus viviendas tras el desbordamiento de ríos y deslaves.

Entregan víveres en comunidades huastecas

Durante la jornada del sábado participaron diputados federales y locales de Morena, entre ellos Francisco Castillo, José Roberto García Castillo, Nancy Janine García Martínez, Cuahutli Badillo Moreno, Emilio Rosas y Carlos Arreola Mallol, además de delegados y militantes que acompañaron la entrega de insumos.

Rodríguez Velázquez señaló que la distribución se realizó en coordinación con las familias afectadas, priorizando a quienes se quedaron sin techo ni pertenencias.



"La solidaridad de nuestros compañeros demuestra que Morena no da la espalda cuando el pueblo más lo necesita", declaró.

La dirigente indicó que el partido continuará recorriendo las comunidades del séptimo distrito federal para entregar víveres reunidos en los centros de acopio y acompañar a las familias durante las labores de reconstrucción.

