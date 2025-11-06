Morena realiza audiencia para la Reforma Electoral

Con la asistencia de estudiantes de instituciones de educación superior principalmente, trasladados en autobuses al lugar del evento, ayer se realizó la “Audiencia Pública para la Reforma Electoral” convocada por el régimen morenista.

Al Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP), hoy llamado “Centro de Negocios del Potosí”, acudieron actores políticos que, en su mayoría, hicieron acto de presencia en el acto inaugural y casi enseguida se retiraron del evento oficial.

En el acto inaugural, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona abogó porque la reforma electoral responda a las inquietudes ciudadanas y que no condene a la desaparición a los partidos con registro local o considerados como “chicos”, así como tampoco a la eliminación de las diputaciones de representación proporcional.

Al evento acudieron principalmente, integrantes del actual Congreso del Estado, aunque la mayoría de ellos se retiró una vez que finalizó el acto de apertura de los trabajos. Sólo algunas legisladoras, como Roxana Hernández Ramírez y otras, se quedaron a escuchar algunas de las ponencias de la audiencia pública.

De aproximadamente 520 asientos disponibles para el evento, se ocupó el 75 por ciento, aunque la mayoría de las y los asistentes fueron estudiantes de instituciones de nivel superior cercanas al Centro de Convenciones que poco o ningún caso hicieron a los contenidos de las ponencias desarrolladas durante la audiencia.