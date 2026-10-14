logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Definitiva, cancelación del plan de extracción en Cerro Gordo: Segam

El banco de material fue cerrado hace más de un mes tras revisión y cancelación de la Manifestación de Impacto Ambiental

Por Rubén Pacheco

Octubre 14, 2026 01:20 p.m.
A
Definitiva, cancelación del plan de extracción en Cerro Gordo: Segam
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después que residentes del ejido Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza se manifestaron en el Congreso del Estado, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), afirmó que no existe explotación del banco de material en dicha ubicación, por lo tanto, "no hay materia en ese tema".

      Rememoró que anteriormente se otorgó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en favor de la empresa Hoganza S.A. de C.V., porque reunía los requisitos para la extracción de material, entre ellos, el visto bueno de la presidencia municipal.

      Sin embargo, aclaró que hace poco más de un mes el punto de explotación fue clausurado, pues quedó acreditado el incumplimiento de las condicionantes por parte de la compañía.

      "La misma dependencia presenta un escrito a la Secretaría para desistirse de esos trabajos que estaba haciendo, por lo tanto, no hay materia en ese tema" asumió entrevistada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Previo a la instalación y toma de protesta del Comité Intersectorial del Proyecto de Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenible en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México, dijo que, al cancelar la MIA de forma definitiva, la particular no realizará intervenciones en el lugar.

      LEA TAMBIÉN

      INAH, impedido para investigación arqueológica en Cerro Gordo

      Ofreció asesoría para la defensa del territorio a las comunidades en Zaragoza

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Multan hasta 10 talleres mecánicos a la semana por sus residuos
      Multan hasta 10 talleres mecánicos a la semana por sus residuos

      Multan hasta 10 talleres mecánicos a la semana por sus residuos

      SLP

      Rolando Morales

      Se coordinan acciones para retirar vehículos y evitar tiraderos clandestinos, explicó Mendieta Rivera

      Morena, por encima de intereses personales: Rita Ozalia sobre Nallely Vargas
      Morena, por encima de intereses personales: Rita Ozalia sobre Nallely Vargas

      Morena, por encima de intereses personales: Rita Ozalia sobre Nallely Vargas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Tras la renuncia, la lideresa del Movimiento señaló que se trabaja con principios, convicción y compromiso

      Definitiva, cancelación del plan de extracción en Cerro Gordo: Segam
      Definitiva, cancelación del plan de extracción en Cerro Gordo: Segam

      Definitiva, cancelación del plan de extracción en Cerro Gordo: Segam

      SLP

      Rubén Pacheco

      El banco de material fue cerrado hace más de un mes tras revisión y cancelación de la Manifestación de Impacto Ambiental

      Persisten barreras para débiles visuales: IPACIDEVI
      Persisten barreras para débiles visuales: IPACIDEVI

      Persisten barreras para débiles visuales: IPACIDEVI

      SLP

      Rolando Morales

      IPACIDEVI promueve el uso de guía podotáctil y semáforos sonoros para mejorar accesibilidad.