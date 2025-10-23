logo pulso
COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Morenista también se deslinda de acusado por violación

Precisan que no formaba parte de equipo alguno de trabajo político

Por Leonel Mora

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Morenista también se deslinda de acusado por violación

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, informó que, hasta donde es de su conocimiento, el joven detenido como presunto agresor sexual de una estudiantes de la Facultad de Derecho no tiene registro como militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que, por ende, no formaba parte de equipo alguno de trabajo político. 

Dijo que su convivencia con el estudiante, se dio de la misma forma en que convive con muchas otras personas y actores políticos y explicó, que algunas imágenes que han circulado en redes sociales son “producto de la Inteligencia Artificial (IA)”.

Celebró los resultados informados ayer en primer lugar por el gobernador Gallardo y de manera secundaria, por la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a la detención de Santiago “N”, principal implicado en la agresión sexual a la estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y afirmó que desde el principio pidió justicia pronta y expedita en el caso y afirmó que no debía encubrirse a nadie.

“El dato que tenemos del compañero o de esta persona (Santiago “N”) es que no es militante. Mucho se hablaba de que formaba parte de una cartera del Movimiento, pero nuestro partido no cuenta con una cartera de jóvenes, aunque muchos sectores son simpatizantes de nuestro movimiento, pero él en lo particular, no forma parte de las filas del movimiento ni del Comité Ejecutivo Estatal”, concluyó el legislador morenista.

