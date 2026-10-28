Motos no deben circular en vías rápidas: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital aplica entre siete y ocho sanciones semanales a motociclistas que circulan por carriles centrales de vías de alta velocidad, principalmente en Salvador Nava Martínez, pese a que esta restricción ya está contemplada en el Reglamento de Tránsito municipal, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que las motocicletas con motores menores a 400 centímetros cúbicos, tienen prohibido circular por Salvador Nava, así como ingresar a la plataforma superior del distribuidor Juárez y transitar por los carriles centrales de la carretera federal 57.

Señaló que las disposiciones no son nuevas y que las modificaciones recientes al reglamento buscan incorporar también a vehículos eléctricos y unidades que no alcanzan determinadas velocidades.

Villa Gutiérrez reconoció que esta práctica ha provocado siniestros mortales, particularmente en el distribuidor Juárez, donde motociclistas han perdido la vida tras ingresar a la plataforma superior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre las sanciones económicas, indicó que las multas por circular en carriles centrales, equivalen aproximadamente a cuatro o cinco UMAs.

Añadió que el ingreso de motociclistas a estas vialidades suele responder al intento de evitar los semáforos laterales, una decisión que, advirtió, pone en riesgo su integridad y la de otros usuarios de la vía.

Por otra parte, señaló que la corporación mantiene acciones preventivas ante la práctica de transportar a tres o cuatro integrantes de una familia en una sola motocicleta, situación que atribuyó a la accesibilidad económica de estos vehículos.